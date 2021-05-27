iBond下周二接受認購 快睇各大銀行及券商優惠…

通脹掛鈎債券(iBond)將於下周二(6月1日)公開發售，6月11日截止認購、24日在聯交所上市，每手入場費1萬港元。跟以往一樣，各大銀行及券商爭相推出iBond認購優惠吸客。

●銀行

滙豐-可獲豁免7項費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用及轉貨申請手續費。

恒生銀行-提供8項費用豁免優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費、買入證券存入費、轉出費和轉入費。

中銀香港-認購費用全免。

花旗-6項費用豁免，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費。

工銀亞洲-豁免9項收費，包括認購手續費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費和存入費，並豁免轉倉費一次。工銀亞洲理財金帳戶及私人銀行客戶則可獲豁免託管費。另在iBond上市起計首1個月，豁免買入經紀費和沽出經紀費。

招商永隆銀行-7項豁免收費優惠，包括豁免手續費(0.15%)、債券託管費、利息代收費、轉倉費、首2星期經場外交易市場沽出的債券交易費、贖回費，以及首2星期經港交所沽出的交易佣金。

渣打-6項豁免收費優惠，包括豁免手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息以及贖回到期債券費用。

大新-豁免10項收費，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費、二手賣出手續費、轉出費(轉出至其他銀行)、轉倉費(轉倉至該行證券戶口)及沽出經紀費用。

建行亞洲-可享「5免」優惠，豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、二手市場交易手續費(場外沽出iBond的交易手續費)。

信銀國際-推7免優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費(轉出及轉入)、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

●券商

陸金所-新舊客戶認購iBond並可享有「7免」優惠。另外，推出「2+8厘」優惠，新開戶於5月27日至6月8日期間開戶，即可獲贈8%息率收益券及額外200元超市現金券。陸金所香港現有客戶即日起至6月6日內增值滿2萬元或以上，亦可獲贈2%息率收益券。

富途證券-全新客戶將會獲贈1股蘋果公司(Apple Inc.)優惠，並推出「10免」優惠，包括認購手續費、代收股息手續費、到期贖回費、存倉費、暗盤交易佣金、轉入費、不動戶費、提早贖回費、轉貨申請手續費及暗盤交易平台費。

耀才-認購「10免」加大至「11免」，新增新開戶有1個月零佣金及其他優惠。

英皇-認購最多4手可享免入錢及免息優惠，於iBond發行後1個月內，交易上述iBond達2次或以上，可獲贈2張英皇戲院電影禮券；並免認購手續費、託管費、到期贖回費、存倉費及代收利息費。

大華繼顯-為申請1萬至3萬元的投資者提供「7免」優惠，包括免按金、利息、手續費、託管費、存入轉倉費、代收股息費及不動戶費。申請金額3萬元以上的投資者，則需支付申購金額中的10%，作為按金，利息則待定。該行網上認購服務只限3萬元或以下，超過3萬元的申請金額需透過客戶經理申請。

(注：最終條款以各公司最新公布為準)