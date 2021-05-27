【高盛推介】騰訊失守610元　獲北水繼續買入

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(26日)曾突破620港元水平，收市升約1.3%，周四(27日)早段則低開約1.3%後跌幅擴大，低見602元。

有券商指騰訊今年首季業績穩健，合符預期，料其第2季收入增長或放慢，並在第3季才會強勁復甦。亦基於新遊戲推出，料手遊業務將按年增長19%。該行重申對騰訊「買入」投資評級，目標價則下調至855元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署淡倉，周二(25日)及周三共錄得約3,820萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產，當中認沽證及熊證分別佔約2,430萬及1,390萬元，並見周三流入熊證的資金分布在635元以上的各個收回區域的產品。好倉方面，則見近日資金傾向沽出獲利。而周三流入牛證的資金則集中在585元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，則見北水周三繼續買入騰訊，錄得約6.6億元資金淨買入。

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