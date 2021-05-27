【高盛推介】美團績前輪證部署
2021年05月27日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周五(28日)公布今年首季業績的美團，周三(26日)曾升近5%至290港元的近3周高位，惟及後股價遇阻力，收市僅升約1.1%。周四(27日)早段則開市持平後隨即急跌，低見265.2元，落後大市。
市場預期美團非國際財務報告準則虧損料介乎31.08億至53.81億元人民幣。各券商普遍給予看好評級，目標價最高545港元。此外，有報名指美團將於今年在哈爾濱市投放約2萬台電動單車。
觀察個股輪證資金流向，可目近日資金傾向部署淡倉，當中認沽證於周二(25日)及周三共錄得約720萬元資金流入。而熊證於周三亦獲資金轉向流入，有約190萬元，並集中在300至305元收回區域的產品。好倉方面，則見牛證於周一(24日)至周三皆錄得資金流入，當中周三有約290萬元，並集中在250至255元，及260至265元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見北水連續第2日流入美團，錄得周三有約5.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的美團購證(21395)。價外選擇可留意屬中期的低街貨美團購證(26014)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛證(64160)。遠牛選擇可留意美團牛證(63768)。
美團購證21395，行使價302.08元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿。
美團購證26014，行使價312.08元，2021年9月27日到期，實際槓桿6.4倍，價外、中期、低街貨。
美團牛證64160，收回價255元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛證63768，收回價245元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率8.8倍。
美團沽證21953，行使價252.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿。
美團熊證65275，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，高槓桿貼熊。
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