【產經直播】美債孳息回落　新經濟股翻身？

10年期美債孳息率回落至1.6厘，隔晚納指做好，加上通脹預期進一步降溫，趁低吸納美國科技股係時機？不過，心大心細唔知押邊隻，市場有冇產品可以「大包圍」？

今集三星資產運用(香港)特約：ETF解密，會逐一跟大家分析，以及討論即市部署，有三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬，以及光大新鴻基財富管理策略師溫傑坐陣，節目每逢星期四中午12時半直播。

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