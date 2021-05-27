【產經直播】美債孳息回落 新經濟股翻身？
2021年05月27日 11:59
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10年期美債孳息率回落至1.6厘，隔晚納指做好，加上通脹預期進一步降溫，趁低吸納美國科技股係時機？不過，心大心細唔知押邊隻，市場有冇產品可以「大包圍」？
港股方面，股王騰訊控股(00700)傳又陷入內地監管風波，股價將再下試600港元關？相反，首季純利按年急升2.6倍的小米集團(01810)上望30元不是夢？唔想日日畀消息嚇到膽戰心驚，想買多幾隻平衡風險又怕唔夠本，市面上有冇咩產品幫到手？
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