聯想集團全年賺11億美元創新高　末期息24港仙

期內，集團收入創下9年來最高的20%升幅，至607.42億美元，並在年內錄得創紀錄的100億美元收入增長。得益於3個業務集團利潤的持續增長，以及成功實施智能轉型戰略，權益持有人應佔溢利達到歷史最高水平。

個人電腦產品的使用強度因包括在家辦公、在缐學習，和電子商務等變革的深化，跟隨

市場趨勢加速而上升。個人電腦和智能設備業務收入增長22%，實現創紀錄的485億美元，佔集團總收入80%。其除稅前溢利率增長0.6個百分點達到6.5%，創新高，除稅前溢利增長34%，達到31億美元。

數據中心業務集團的銷售收入創新高，增長15%，至63億美元，稅前虧損為1.69億美元。

移動業務集團的銷售從早期新冠肺炎疫情的挑戰中恢復過來，其下半年的收入增長39%，歸功於其在拉丁美洲和北美取得創紀錄的市場份額、產品組合以及更廣泛的運營商的擴展；全年銷售額增長9%，稅前虧損收窄至4,100萬美元。