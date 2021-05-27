星展料內地第3季經濟增長放緩　人民幣年底回調至6.5

星展銀行(香港)經濟研究部高級經濟師周洪禮指出，今年首季中國經濟增長已見頂，由於高基數效應及預期的出口量減少，預期第3季經濟增長將進一步放緩，預測今年內地全國內生產總值(GDP)增長為10.5%。

周氏指出，現時內地的經濟復甦並不全面，對於下半年個人消費能否取代基建投資成為經濟增長的動力存在不確定性，估計人民銀行將減慢收緊貨幣政策，或會為市場補充流動性。

全球原材料供應緊張導致通脹加劇，4月份內地生產物價指數(PPI)升至6.8%，幸消費物價指數(CPI)示受明顯影響，惟產業鏈中游的企業利潤受壓，預期內地全年CPI為2.5%。受美國長債息上升等因素影響，他預期年底前人民幣匯率將回調至6.5至6.55兌每美元水平。

展望香港經濟，該行經濟研究部經濟師謝家曦表示對香港經濟審慎樂觀，在預期社交隔離措施繼續放寬，以及有望與內地恢復通關下，該行將今年全年經濟增長預測上調至6%，亦預計今年底失業率將回調至5.8%。

謝氏續指，儘管市場憂慮通脹升溫及美國或提前加息，但香港的低息環境將會在短時間內維續。今年首季南下資金規模收窄，惟4月開始見內地資金回流股票市場，亦預計有大型IPO來港上市，故短期內看好香港資產價格。他亦對香港樓市表示樂觀，認為通關後將有助大型單位的樓盤銷情。