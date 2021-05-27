【瑞通推介】恒指曾失兩萬九 資金好淡各有支持

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對通脹升溫憂慮紓緩，道指隔晚收報34,323點，升10點。

恒指周三(26日)收報29,166點，升255點或0.9%，盤中高見29,261點。周四(27日)早段曾失守29,000點關。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.5億元，反映投資者預期港股調整將至。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

小米集團首季錄總收入逾768億元人民幣，按年增長54.7%；以非國際財務報告準則計經調整淨利潤60.69億元人民幣，按年升163.8%，兩者齊創單季度歷史新高，並勝市場預期。管理層指今年內不大可能從根本上改善晶片短缺的局面，但現階段仍維持全年的銷售預測。業績以外，小米於美國的投資禁令獲正式解除，另富時羅素公告稱，將評估小米是否符合納入富時中國50指數的資格。小米周三收升1.4%於28.15元，周四早段繼續上漲，高見29.6元，升幅逾5%，暫錄3連升。周三有逾640萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾500萬元淨流入。

中國移動將於下月9日召開股東特別大會，表決集團在上海證交所發行A股一事。董事會函件披露擬集資560億元人民幣，其中約100億元人民幣用於6G技術研究。中移周三在50元附近窄幅上落，全日逆市微跌0.2%收市，報50元。周四早段繼續於50元水平爭持。周三有逾330萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

長城汽車擬採納A股股票期權激勵計劃，有券商認為計劃正面，可鼓勵參與者積極作出為公司好的決定，刺激長汽股價上日曾飆近1成至22.7元的1個月高位，全日維持5.3%升幅，收報21.75元，重越50天線。長汽周四早段回落逾2%，下試21元。周三分別有逾480萬和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里健康去年度扭虧為盈，賺3.49億元人民幣，有券商指業績遜預期，兼憂慮短期同業競爭加劇，股價周三曾急瀉逾8%至20元，收市跌幅收窄至20.6元，低走5.7%。股份周四早段續跌近2%，或要再考驗20元關支持。周三有逾210萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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