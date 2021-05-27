經濟學家：東奧取消將累日本經濟連續兩季萎縮

東京奧運會快將舉行，鑑於當地疫情的不確定，有不少聲音呼籲取消。但經濟學家警告，取消東奧將會對已經處於二次衰退邊緣的日本經濟，產生進一步的傷害。

日本首相菅義偉堅持奧運會如期舉行，但市場相信他勢必需將現行疫情緊急狀態延續到6月中旬，屆時距奧運會開幕就只有一個月的時間了。分析預計，若將延長緊急狀態因素納入考慮，如今料日本經濟將連續第二個季度出現萎縮。日本首季實質經濟按季下跌1.3%，以年率計負增長5.1%，兩者跌幅皆超預期，亦是3個季度以來首次錄得跌幅。

經濟學家Yuki Masujima表示，延長疫情緊急狀態加上在最後一刻取消奧運將會，將對日本經濟產生進一步的衝擊，減緩民眾對復甦的憧憬，同時將使今年全年的經濟增幅降低多達1.7個百分點。他補充，取消奧運可能會是源於疫情的進一步惡化，那將會對經濟產生更廣泛的影響。

外媒日前報道，日本野村綜合研究所測算結果顯示，日本東京奧運若停辦，經濟損失將達1.8萬億日圓(1,281.6億港元)，若以無觀眾方式舉辦，損失金額則為1,470億日圓(104億港元)。