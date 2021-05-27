中金指人民幣升值並非為抗通脹　未來料呈雙向波動

投資銀行--中金發表的研究報告指出，近日人民幣匯率走強，升穿6.4，創下自2018年6月以來新高，升值預期升溫，人民幣兌美元匯率已升值0.49%，快於美元指數0.14%貶值幅度。惟該行認為，內地政策制定者有意透過人民幣升值來降低通脹的可能性較小。

該行表示，內地生產物價指數數(PPI)快速上升，但消費者物價指數(CPI)並不高；PPI短短四個月按年已由負轉升6.8%，但無論總體CPI(4月按年升0.9%)、非食品CPI(4月按年升1.3%)、剔除豬肉CPI(4月按年升1.4%)雖有所上行，但遠低於3%目標；PPI快速上升主要是大宗價格上漲帶動，當中油價、銅價上漲國際因素影響較大，尤其3月至5月上旬內地大宗如鋼鐵、鋁、動力煤價格上升，更多是本土供給受限帶來的，並非輸入性的，故該行認為匯率升值對此影響不大。

此外，自去年11月以來，油價和銅價最高時已上升85%及60%，石油開採、石油加工、有色冶煉行業PPI指數上升了16至40%，匯率小幅升值對這些通脹影響也十分有限。更重要的是，人民幣升值會加重出口製造業的壓力。

報告指出，通脹和匯率都是價格，通脹是貨幣的對內價格，匯率是貨幣對外價格，兩者往往都是實體金融供求關係的結果。前段時間通脹上行和人民幣升值，都是中國引領全球復甦的結果。但展望未來，該行料中國復甦進入後半段，增長動能或減弱，人民幣升值空間有限，甚至有小幅貶值的可能，料人民幣將呈雙向波動。

該行又表示，5月下旬金穩委和人行在3天內兩度發出聲明，強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，並強調以市場供求為基礎，有管理的浮動匯率制度在當前和未來一段時期都是適合中國的匯率制度安排。