IDC料今年智能手機出貨量增7.7%至13.8億台

調查機構IDC上調全球智能手機市場展望，預計今年出貨量將達13.8億台，按年增長7.7%，且增長勢頭可持續至2022年，屆時出貨量料將按年增長3.8%至14.3億台。

該機構指出，隨着全球逐步轉向5G，加上去年疫情下新興市場中低端4G需求強勁，估計到2025年智能手機出貨量的5年年複合增長將為3.7%，而全球半導體短缺仍然是多個行業的憂慮，相信智能手機市場亦未能幸免，惟其影響相對汽車、電腦及消費科技等行業明顯較小。

該機構又指，智能手機面對個人電腦(PC)、平板電腦、電視及智能家居設備的競爭，但至今復甦亦未見減慢。自去年假期旺季開始重拾增長後，龍頭廠商生產有所加快，而在供應層面亦繼續力推5G，故價格有所下調。該機構估計，今年安卓(Android)5G手機的平均銷售單價將按年下跌12%至456美元，到2022年則會跌至低於400美元，而蘋果公司(Apple Inc.)的產品亦會繼續面對價格壓力。

報告預計，今年5G手機出貨量將按年升130%，中國以外大部分地區到年底將有3位數增長，惟在市場份額來看，今年中國仍貢獻5G出貨量近半，美國則貢獻約16%，其他主要市場例如西歐、亞太區(中國、日本除外)則貢獻23.1%。