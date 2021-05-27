股市響警？美股實質息率轉負　乃1970年以來新低

外媒引述SentimenTrader數據顯示，與4月通脹相比標普500指數目前的股息和盈餘息率，創下1970年以來的新低，而歷史經驗發現，當股市實質息率出現負數後2年內，最大跌幅達32%。不過，與債券相比，股票調整後的現金息率依舊更具吸引力。

4月美國整體物價較去年同期上升近4.2%，輕鬆超過標普500指數目前3.3%的盈餘息率，使該指數的實質息率轉為負值，為-0.81%。

報道引述SentimenTrader分析師Jason Goepfert指出，此現象非常不尋常，一般將指數的股利、盈餘息率總和後，股票的息率通常會與通脹類似，讓大盤實質息率或稱通脹調整後的息率約為零。從歷史經驗看，當標普500指數的實際息率轉為負數時，股市後市多半會出現震盪，只有1980年1月例外；當標普500指數實質盈餘息率轉負之後2年內，平均最大跌幅至少為32%，最多上升7%。

乍看之下，股優於債(即看好股市)的論點被削弱，股市的吸引力可能會減弱。標普500指數周三預估股息率約1.4%，略低於10年期美國國債息率的1.56%，但是實際上股息率不包含企業執行回購，股票回購將提高股東的預期現金回報，並有可能使股市顯得更有利。 此外，股市的-0.81%實際盈餘息率仍高於10年期美債實質息率(周三報-0.87%)。

還有，這兩個市場的衡量基準不太一致，債券市場的實質息率反映長期通脹預期，而非單一份通脹數據，而SentimenTrader僅根據4月通脹計算股市的實際息率，然而4月通脹飆升主要是因為疫情受災板塊如酒店、租車與航空業，隨着經濟重啟而強勁增長所推動。若以債市預期10年通脹2.4%來看，標普500指數的息率表現較佳，實質息率由負轉正達到0.9%。故他認為，儘管用歷史無法完美預估未來，但可將其作為借鏡，而非單純臆測數據為何無效。從數據而言，歷史正預告，股市正出現重大的危險信號。