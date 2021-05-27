皇冠度假集團旗下墨爾本賭場因疫情停業

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，公司除了因為捲入洗錢風波而正被當地多個省的監管機構調查之外，旗下位於維多利亞省的皇冠墨爾本賭場亦因新冠肺炎疫情而要停業。

公司公布，跟隨該省政府的封城令，將於當地時間周四(27日)凌晨起，皇冠墨爾本物業內賭場、場內任何餐飲設施停止營業，直至6月3日凌晨為止。即前後停業共7日。

該賭場今年2月亦因應政府防疫命令而停業5日。至於集團位於珀斯的賭場今年亦因相同原因而停業近1個月。連同各項社交距離措施，都令賭客人數大減，勢必嚴重影響公司營運表現。

事實上，公司於2月時公布的上半個財政年度業績差劣，截至去年12月底止的6個月錄得股東應佔稅後淨虧損1.209億澳元(約7.29億港元)，按年由盈轉虧，每股基本虧損達17.85澳仙，不派中期息。

此外，皇冠此前因涉嫌洗錢等問題，已不能如期於去年12月啟動其悉尼賭牌，而調查指出帕克可能涉及其中，故當局已建議皇冠要減低帕克對公司的影響力。

皇冠的監管風波源於2016年，當時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。

雖然公司多名高層已相繼辭任，但維多利亞省和西澳省監管當局先後成立皇家委員會，分別調查皇冠是否適合繼續持有墨爾本和珀斯的賭牌。

國際信貸評級機構穆迪早於3月時已下調皇冠的評級展望，由「檢視中」轉為「負面」，現階段評級確認為「Baa3」，換言之一旦被降級，其債券就會變成「垃圾級」。穆迪並指，皇冠要挽回其澳洲悉尼賭牌，過程將會漫長和複雜。