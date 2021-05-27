恒生銀行夥數碼港合作　助科企把握跨境商機

該行將協助數碼港社群企業擴充其商業模式，包括在金融服務業的創新科技方案測試及採納；探討在數碼港學院推行創科人才培育計劃；研究參與數碼港的開放數據平台及數據沙盒測試的合作；並將為數碼港社群企業提供營商方案，其中包括高達50萬港元的優先批核貸款、特選外匯及跨境金融產品等。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，大灣區人口為香港的10倍，區內經濟高速增長並具備完善生產配套。數碼港園區約1,700間公司，目前已有數十間公司進駐大灣區市場。而該機構調查顯示，6成受訪企業表示已制定擴展大灣區業務的商業計劃，反映初創企業對進軍大灣區興趣尤大。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，隨着中國經濟顯著反彈及近期大灣區的商業活動轉趨活躍，香港企業和初創公司迎來更多機遇。該行將積極參與各項計劃，推動更多創新金融科技方案，進一步促進香港的金融科技發展及創業精神。