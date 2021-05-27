【產經直播】期結日好友勝算仍高？
2021年05月27日 16:16
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港股於期結日前夕(27日)偏軟，險守29,000關，收報29,113點，跌52點，在內地股市近日向好，滬指收復3,600關下，恒指周五(28日)期結日好友勝算仍高？
科技股個別發展，有傳騰訊(00700)被監管部門要求分拆金融相關業務，成立一家金融公司，對公司估值影響有幾大？小米集團(01810)首季經調整淨利潤按年升1.6倍至60.7億元人民幣，績後獲多家大行調高目標價，即市一度升超過5%，不過其主要市場印度的疫情仍嚴峻，會否拖累其後業績？美團周五(28日)公布業績，績前又點部署？
京東物流(02618)周五(28日)掛牌，一手中籤率僅8%，每股定價40.36港元，接近招股價範圍下限。是次招股反應理想，加上以接近下限價定價，首日表現會否有驚喜？
聯想集團(00992)全年多賺77%至11.8億美元，好於市場預期。至於收入方面受惠於其個人電腦和智能設備業務帶動，按年升兩成至607.4億美元，不過績後股價表現反覆，邊部分業務有隱憂？
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