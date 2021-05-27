比特幣挫4% 道期靠穩

美匯指數報89.95；港匯見7.7611；離岸人民幣(CNH)高見6.3687；美元兌日圓報109.11；歐元企1.2210，英鎊處1.4122。金價高見1,903美元。布油報68.42美元，紐油報65.79美元。比特幣續挫4%，報38,509美元。道指期貨跌3點。

-聯想集團全年賺11億美元創新高，末期息24港仙。

●IDC料今年智能手機出貨量增7.7%至13.8億台。

●經濟學家：東奧取消將累日本經濟連續兩季萎縮。

●傳美國司法部正調查Archegos爆倉事件。

●毋懼美加強監管，華爾街之狼擬大舉進軍虛擬貨幣。

-供電緊張惹民怨，伊朗禁止虛擬貨幣挖礦4個月。

-以太幣創辦人：虛擬貨幣非遊戲，是未來一個機會。

●「螞蟻」遇難後，騰訊亦不好過？成立金控受更嚴格監管…

●美國白宮「亞洲沙皇」警告：中美關係進入激烈競爭階段。

●中國經濟：

-首四月內地汽車製造業利潤增速回落。

-重錘出擊！傳內地禁止大宗商品產品售予散戶。

-中金指人民幣升值並非為抗通脹，未來料呈雙向波動。

-中國取代德國成英國最大貿易夥伴，英貿易大臣籲勿過度依賴。

-中國4月工企利潤增長57%，中下游行業生產經營壓力加劇。

-人民幣創3年新高，兌每百港元報82.04。

●台灣疫情嚴峻經濟重挫，料須擴大財政支出救市。

●駿隆：5月MPF回報跌0.4%，人均蝕1168元。

●差估署：4月私宅售價指數按月升0.44%。

-差估署：4月港島及九龍細單位平均呎價齊跌。

-萊坊：新盤購買力料持續至下季，今年租金睇跌5%。

-利嘉閣：4月樓價升幅收窄，惟市場趨升大方向不變。

●iBond下周二接受認購，快睇各大銀行及券商優惠…

●港府：支持發展金融科技，另將發行230億元綠色債券。

●大圍站柏傲莊III首批入場費674.8萬起。

●香港4月出口貨值升幅放緩至24.4%。