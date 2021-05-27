港4月出口貨值升幅放緩至24.4%　 進口增25.2%

政府統計處數字顯示，2021年4月份香港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，惟出口漲幅有所放緩。

4月份，香港整體出口貨值為3,849億元，按年上升24.4%，較3月份26.4%的按年升幅收窄；商品進口貨值為4,167億元，按年上升25.2%。期內，有形貿易逆差318億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

首4個月，商品整體出口貨值按年上升30.8%，商品進口貨值上升25.5%，有形貿易逆差991億元，相等於商品進口貨值的6.2%。

2021年4月份與2020年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度升168.6%、菲律賓升106.6%、台灣升35.7%、越南升33.1%。輸往中國內地內地的整體出口貨值亦上升20.5%。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅跌14.9%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升22.6%。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是印度升288%、台灣升44.2%、韓國升36.9%、越南升27.5%、內地升21.1%和日本升21.1%。然而，來自馬來西亞的進口貨值則錄得跌幅跌11.2%。

政府發言人表示，4月份商品出口按年強勁增長，輸往多個主要市場的出口均見明顯升幅。首4個月合計，商品貿易總額顯著高於2018年同期錄得的高位，反映在外部需求大幅反彈下，貿易活動活躍。展望未來，環球經濟持續復甦，在短期內應繼續為香港的出口表現提供支持。然而，疫情變化以及其他風險因素，例如中美關係和地緣政治緊張局勢，仍然值得關注。