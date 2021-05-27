股災恐快來！專家警告：美股泡沫將較想像中更快爆破

外國傳媒報道，加拿大西安大略大學(Western University)艾維商學院金融學教授George Athanassakos警告，歷史上觸發市場泡沫爆破的最常見催化劑，就是通脹和利率上揚，而美股正處於資產估值泡沫之中，恐較想像中更快破裂。

他表示，回顧歷史，金融創新導致了投資銀行家、商業機構創造新證券的風潮，從南海公司到荷蘭鬱金香狂熱，人們合理化一切資產估值，金融創新促進大量借貸和保證金投資，但在通脹、利率上揚時會導致泡沫破裂。

他指出，從1987年的「黑色星期一」股災，到1990年代末期的科網泡沫，再到2008至2009年的金融海嘯，都是在利率上揚的環境下發生。

論及美股，他稱，藉由借孖展炒股的金額正在飛漲，相關孖展債務已創下近20年以來最大增幅，進入市場的散戶人數愈來愈多，但眾所周知，散戶是糟糕的市場計時炸彈，他們在市場高峰時興高采烈，在市場底部時驚慌失措。他指出，有多項指標顯示，美股正處於危險期，包括調查顯示看升的人遠比看跌多、俗稱「恐慌指數」的VIX指數處於極低水平、基金經理的現金餘額遠低於歷史水平、內線交易人士賣出頻率遠較買入頻率高、槓桿貸款盛行、全球債務不斷攀升、估值指標已過高等。

他最後警告，儘管美國聯邦基金利率維持不變，但通脹仍在醞釀當中，利率上揚只是時間問題，尤其美國10年期國債孳息率已在數月內，從0.6厘升至1.6厘。