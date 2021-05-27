英國禁止為Bitcoin賣廣告？指其誤導公眾

外媒報道，英國廣告標準局(ASA)周三(26日)裁定一則傳達「是時候購買比特幣(Bitcoin)」的廣告，屬利用消費者缺乏經驗，「不負責任」地傳達投資該虛擬貨幣非常簡單的錯誤訊息，因而禁止其傳播。

事緣虛擬貨幣交易所Luno，於今年2月在倫敦附近的公共交通上投放廣告，內客指出「如果捷運上也能看到比特幣，就是該買的時候。」而該廣告引起觀眾向當局投訴，質疑內容未能說明投資風險，對經驗不足或輕易信人的觀眾有誤導之虞。

ASA指出，廣告於倫敦公共交通工具上傳播，沒有金融知識和比特幣經驗的公眾也會看到，而他們會預期比特幣是受法律保護的投資工具，聲明指「購買時機」是號召性行動，予人有「比特幣投資簡單又容易」的印象。另英國的廣告法規要求投資行銷時要清楚說明投資價值可變且可能升跌互現。

ASA得出的結論是，該廣告不負責任地暗示通過Luno進行比特幣投資既簡單又容易，尤其是考慮到該廣告接觸的受眾情況。該局對比特幣及其他虛擬貨幣的審查日漸嚴格，且虛擬貨幣價格崩跌。

HargreavesLansdown分析師SusannahStreeter表示，提供虛擬貨幣資產並向投資者給予高期待承諾的企業，正受到更嚴厲的審查，監管當局愈來愈擔心投資可能會對消費者帶來風險。他補充，除了極度不穩定之外，大多數虛擬貨幣都不受監管，不僅增加了另一層不確定性，還意味投資者幾乎沒有對抗詐欺的自保能力或保護措施。