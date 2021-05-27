通脹真的是暫時？中國工廠產能緊張　全球面臨更長時間缺貨

外國傳媒近日報道了內地製造業的實況。報道訪問了一位名叫Eric Li的人，他的工廠為包括美國家得寶在內的公司生產玻璃燈罩，銷量已達到疫情大流行前水平的兩倍，正面臨極限。

不過，像許多中國製造商一樣，他不打算擴產，這種謹慎保守可能會減緩中國今年的經濟增長步伐，且隨着需求增長，世界各地正在經歷的貨品短缺可能會持續更久的時間。

Li是位於廣東省的惠州市百展玻璃公司擁有者，他表示，原材料價格飛漲意味利潤被壓縮了，該公司每年收入約3,000萬美元。他還說，由於全球經濟復甦仍然不平衡，未來前景非常不明朗，因此沒有太多擴大產能的動力。

根據官方統計數據(與2019年相比，剔除了去年疫情期間數據的失真)，在投入價格較高、出口前景不明和國內消費需求弱勢復甦下，意味中國今年1至4月的製造業投資比2019年同期低0.4%。

由於中國製造業規模龐大，這既對中國的經濟增長構成風險(目前根據外媒調查經濟學家的預估為2021年增長8.5%)，也對面臨供應短缺和價格上漲的全球經濟構成風險。

花旗中國經濟學家劉利剛表示，投資低於預期，可能會對今年GDP增長產生可觀的影響。他又說，較低的投資可能會減少來自日本和德國等發達經濟體的資本物品和設備的進口，這連帶也可能拖累其經濟復甦和反彈。

安徽的航睿電子科技公司就是感受到壓縮的公司之一。該公司總部位於安徽省，生產用於製造電子電路的電容器，主要在國內市場銷售。創始人Jing Yuan表示，訂單按年增長雖高達30%，但由於材料成本增加而導致利潤下降了50%，這些成本不易轉嫁給客戶。

他說，該公司承受巨大的現金壓力，因為需要在收貨前半個月支付款項，以確保銅和其他金屬的供貨，以前他們在收貨後數個月才支付款項。他又說，大宗商品問題必須由政府解決。