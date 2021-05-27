華夏基金買加國BMO旗下7隻ETF　涉足強積金業務

隨外資撤出本港市場，中資機構進一步進攻。華夏基金(香港)公布，將收購並接管加拿大BMO環球資產管理在港發行的7隻交易所買賣基金(ETF)，並於周五(28日)生效。截至5月25日，該7隻ETF規模逾43.5億元。該行產品與戰略部門主管何蕊指，有關收購符合公司中長期戰略發展環球市場，完成後公司ETF總資產規模達約300億元。

她續指，有關收購將豐富公司ETF的產品線，並與現有的產品產生協同效應。業務拓展部副總裁麥榮發補充，收購較自行發行相關ETF更具效益，該7隻ETF現有客戶未與公司客戶完全重疊，相信有助交叉銷售及擴大客戶群，包括國際級投資者，有助公司國際化的進程。

值得留意的是，該7隻ETF在積金局旗下的核准緊貼指數集體投資計劃(ITCIS)中，華夏基金(香港)將成為核准ETF數目第二多的資產管理公司。麥氏指，雖然資產規模未必會大增，但認為對公司在市場上有認受性，為強積金受託人提供更全面覆蓋。