美國大意致後院失火？中國透過IADB擴大南美影響力

外媒報道，美洲開發銀行(IADB)行長Mauricio Claver-Carone警告，該行經已成為中美全球角力的新戰場。剛履新的他指，美國長年對該行注資不足，同時漠視中國利用其成員身份贏得不成比例的合約計劃，放任中國於南美洲取得經濟地盤。

他表示，美國所有政治派系數十年來都低估美洲開發銀行，結果演變成中國填補該金融真空，希望美國可以吸取教訓。

1959年成立的IADB，是全球歷史最悠久的開發銀行之一，於南美洲扮演關鍵角色。去年其撥出的貸款規模達130億美元，而中國是總部設於華盛頓的該行的48個成員國之一，2009年始加入的中國，有資格競標該行出資的項目。

Mauricio Claver-Carone去年成為首位美籍行長，而自其上任後推動美國注資該行，以抵銷中國於南美洲的影響力。他指出，儘管中國是該行最小股東，僅持股0.004%，惟過去10年拿下一大部分該行出資的合約。

據該行資料，2010年至2020年，中國工程與營建公司贏得IADB出資的合約金額達17億美元，同時間，美國僅得2.49億美元，即中國取得合約比美國多近6倍，而美國卻是該行最大股東，持股30%，此事凸顯中國運用其微小持股，擴大在南美洲的影響力。報道指出，中國更對南美國家提供數十億美元直接借貸，資助基礎建設計劃。

Mauricio Claver-Carone的注資提議獲得部分民主黨人支持，如參院外交委員會主席Bob Menendez，但尚未獲得該黨國會議員普遍支持。