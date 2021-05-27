美元冇前景？華爾街大行各有睇法...

外媒報道指，美國財政赤字持續擴大，華爾街也在思考美元將會何去何從？高盛預計，美元將會再次重演近年最疲軟的走勢，而摩根士丹利則認為美匯指數會向上。

美國經常帳逆差持續擴大，再次成為外匯市場的熱議話題。目前zb2逆差占GDP的百分比率為2008年以來最大，在美國經濟復甦比其他地區更快之際，逆差亦有增無減。影響所及，愈來愈多的美元流向外國，亦有輾轉流回美國資產及其他領域。

對此，專家們的觀點基本一致。而不同之處是，經常帳這項貿易及投資流最廣義衡量指標的潛在影響。預測人士指，周五公布的商品貿易逆差初值將刷新紀錄。美元作為世界主要儲備貨幣，目前是關鍵時刻，而美元已回吐今年早段的所有升幅。

對高盛而言，逆差是其睇跌美元的關鍵，該行分析師指出當前與2002至2007年具相似之處，當時美元出現了大幅的下跌。德意志銀行也加入了這一陣營。

摩根士丹利和Eurizon SLJ Capital則認為，當前的環境可能與上世紀80和90年代相化似，當時面臨巨額逆差，美元卻出現了上漲。

高盛Zach Pandl表示，由整體貿易加權基礎上來看，美元是昂貴的，非美國資產提供愈來愈富有競爭力的回報。投資者可能會進行輪動，離開長期以來的美國固定收益和股票市場，導致美元逐步貶值。

Pandl判斷，未來三年美元持續睇淡。高盛預計，經常帳逆差將在2021年末達到GDP的4.4%，進而觸頂。該預期高於預測人士的預期中值，他們認為今年該比例將升至3.6%，高於去年年底的3.09%。