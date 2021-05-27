多個新盤籌備6月登場　沙田醞釀兩盤對撼

5月推售新盤大收旺場，刺激發展商推盤信心上升，大批全新項目籌備6月登場搶客，當中沙田區醞釀兩大樓盤正面對撼，其中位處大圍站上蓋項目率先公布開價，料最快下周搶閘開售。

●大圍站柏傲莊III首批入場費674.8萬起

資料顯示，項目2期柏傲莊II於2020年10月公布首張價單，推出337伙，折實平均呎價19,838元。而項目1期於同月較早時間推出首張價單，折實平均呎價為18,921元。

黃氏指出，是次價錢較去年推出的首兩期已加價。項目設於荃灣的示範單位，將於周六(29日)起正式開放，同步展開收票，視乎收票反應加推單位，最快下周末開售，料銷情理想。價單顯示，首批單位折實平均呎價19,999元。

●中原陳永傑：柏傲莊III首批單位料可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，沙田大圍站柏傲莊III開價較預期低，與去年推售的2期相若，但期內樓價已升約5%，預計首批單位可以一Q清枱，有機會再度成為新盤收票王。他預計，6月中原城市領先指數有機會突破190點，創歷史新高。

●美聯布少明：料柏傲莊III租金回報率3厘

美聯住宅部行政總裁布少明稱，沙田大圍站柏傲莊III開價吸引，料銷情將理想，項目日後呎租可望達50元，租金回報率約3厘，並預期將會凍結同區二手市況。

●沙田星凱．堤岸最快6月賣樓 部分單位望河景

各區大型新盤部署排隊開售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永周四(27日)預計，旗下沙田星凱．堤岸很大機會於6月獲批預售樓花同意書，並指一旦獲得批文便會啟動銷售程序，最快有機會於6月內賣樓。該項目的關建日期為2022年12月，若以6月開售計算，樓花期約1年半。

由於東鐵線大圍站同期有另一樓盤開售，楊強調，他們無意截擊，但會緊貼步伐部署策略，並指他們亦有部分單位可享河景。至於今次項目售價將參考近兩年有落成的鐵路盤，又指除黃竹坑站上蓋物業外，大圍站上蓋物業亦是他們參考的指標。

對於樓價走勢方面，楊相信現時的樓價增長不會很誇張地爆升上去，而是溫和健康地正向上升。

今次項目緊貼港鐵火炭站，坐落九肚山旁，發展商將啟動軟銷，自周六(29日)起至6月20日，每個周末在港九新界各區，安排水晶巴士路演，而有關路演亦於周四首航。

●屯門瑧譽洋房逾1.57億沽 呎價逾3.4萬雙破頂

新界區洋房項目做價相繼破頂。保利置業集團（00119）位於屯門青山灣的瑧譽，今日（5月27日）以招標形式售出26號洋房，連兩個車位成交價逾1.57億元，呎價約34,272元，兩者均創出項目新高紀錄。

該物業實用面積4,601方呎，屬五房五套間隔。洋房前臨沙灘。項目兩個月內速沽9座洋房，套現逾11.4億元。

●黃竹坑站晉環連沽兩伙 最高呎價逾4.5萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，今日（5月27日）再連沽兩個單位，其中 2B座5樓C室，實用面積639方呎，連積428方呎平台，售價2,468.1萬元，呎價38,624元。而1A座37樓A單位，實用面積1,205方呎，成交價5,433.5萬元，呎價45,091元。

●鴨脷洲逸南首輪銷售單位已收逾400張入票登記

恒基地產（00012）旗下鴨脷洲逸南，星期日（5月30日）將會開售45伙，市場消息透露，發展商暫已錄得逾400張入票登記，超額認購逾7.5倍。該批發售單位包括20個開放式及25個一房戶，實用面積由183至264方呎，折實售價由逾427.6萬至逾678.49萬元，呎價22,990至27,058元。

該盤首張價單推出50伙，折實平均呎價25,228元，日前加推價2號價單共18伙，折實平均呎價25,372元。

●將軍澳MONTEREY四房大戶3079萬獲承接

市區新盤承接情況理想。會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，今日（5月27日）沽出2A座8樓A室四房雙套大戶，實用面積1,159方呎，售價3,079.1萬元，呎價26,567元。

同系啟德MONACO亦賣出2B座26樓A室三房戶，實用面積727方呎，成交價1,877.2萬元，呎價25,821元。

至於同區GRANDE MONACO售出兩伙，包括1A座33樓C室兩房戶，實用面積446方呎，售價1,227.5萬元，呎價27,522元。而1A座8樓B室，四房一套加工作間連洗手間間隔，實用面積961方呎，售價2,479.4萬元，呎價25,800元。