西貢村屋現蝕讓個案　外籍業主損手500萬元

雖然近期樓市獲資金支持，呈上升趨勢，惟有西貢村屋出現蝕讓個案，外籍業主損手500萬港元以3,200萬元轉手全幢物業，帳面貶值約14%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地雲地利台B座中層4室，實用面積1,259方呎，三房連套房連工人房間隔，以3,750萬元連車位易手，呎價約29,786元。原業主於1985年7月以168萬元連車位入市，持貨近36年轉手帳面獲利3,582萬元，單位大幅升值約21倍。

●小西灣藍灣半島8座高層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，在零議價下獲外區買家以850萬元承接自用，呎價約18,280元。原業主於2010年2月以約345萬元購入，轉售帳面獲利約505萬元，物業升值約1.46倍。

●北角和富豪庭高層A室，實用面積466方呎，兩房間隔，單位原開價920萬元，放盤2個月，減價22萬元或2.4%，最終以898萬元成交，呎價約19,270元。原業主於2004年12月以270萬元購入，現轉手帳面獲利628萬元或2.3倍。

●堅尼地城翰林軒2座中層F室，實用面積401方呎，一房間隔，叫價820萬元，議價後以812萬元易手，呎價約20,249元。原業主則於2016年以560萬元買入單位，持貨約5年，帳面獲利252萬元，單位升值45%。

●北角寶馬山花園5座低層A室，實用面積約917方呎，採三房連套房間隔，以37,500元租出，呎租約41元。

●鰂魚涌太古城廬山閣中層H室，兩房間隔，實用面積約518方呎，業主以約2.2萬元放租1個月即吸引區內家庭客洽詢，議價後減價2,000元，以2萬元租出，呎租約38.6元。業主於2017年2月以約800萬元購入上述單位，現享回報約3厘。

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九龍區

●長沙灣昇悅居5座高層A室，實用面積378方呎，屬一房間隔，以780萬元放盤1天，即獲上車客以765萬元承接，呎價約20,238元。原業主於2005年7月以215萬元買入單位，持貨近16年帳面獲利約550萬元或約2.6倍。

●何文田半山壹號半山徑32號中層戶，實用面積1,252方呎，採三房連套房間隔，另設工人套房，獲本地換樓客以2,700萬元成交，呎價約21,565元。原業主於2012年11月以1,895萬元購入物業，持貨8年半帳面獲利805萬元，單位升值約42%。

●土瓜灣翔龍灣2座中層H室，實用面積361方呎，兩房間隔，叫價750萬元放售，獲區內租樓客看好後市，決定「租轉買」以740萬元成交，呎價約20,499元。

●將軍澳日出康城MALIBU第3B座中層E室，實用面積約368方呎，採一房間隔，單位由今年3月中起放售，叫價780萬元，終以750萬元沽，呎價約20,380元。原業主在2018年3月，以約560萬元買入，持貨近3年現轉手帳面獲利約190萬元，物業升值約33.9%。

●奧運站維港灣1座中層C室，實用面積654方呎，三房一套間隔，單位原放盤叫價約1,380萬元，經商議後微減19.2萬，以1,360.8萬元成交，呎價約20,807元。原業主於2012年2月以約725萬元購得，現轉手帳面獲利635.8萬元或約88%。

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新界區

●西貢大坑口村單號村屋，全幢面積2,100方呎，連天台700方呎，以3,200萬元沽售。據了解，外籍原業主於2014年8月以3,700萬元購入上址，持貨近7年帳面貶值500萬元或14%。

●大埔菁泉雅居A座中層D室，實用面積721方呎，原開價1,200萬元，放盤4個月，劈價200萬元，減幅16.7%終以1,000萬元成交，呎價約13,870元。原業主於2003年3月以198萬元購入，持貨18年轉手帳面獲利802萬元，單位期內升值近4.1倍。

●馬鞍山銀湖．天峰2座中層F室，實用面積549方呎，兩房間隔，日前以885萬元易手，實用呎價約16,120元。原業主於2009年以312萬元購入，持貨12年帳面獲利573萬元離場，單位升值約1.84倍。

●沙田御龍山7座中層A室，實用面積1,012方呎，三房連套房連儲物房及工人套房間隔，議價後以1,780萬元易手，呎價約17,589元。原業主於2010年以1,085萬元購入單位，持貨約11年帳面獲利約695萬元，單位期內升值約64%。

●沙田第一城23座中層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，呎價約18,043元。據了解，原業主於2013年以350萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約240萬元，單位期內升值約68.6%。

●大圍名城2期盛薈3座低層SD室，實用面積659方呎，三房連套房間隔，日前以1,133.8萬元易手，呎價約17,205元。原業主於2011年以738萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約395.8萬元離場，單位升值54%。

●元朗PARK YOHO Venezia 2A座高層C室，實用面積約526方呎，業主叫價約750萬元放售，雙方議價後以745萬元成交，呎價約14,163元。原業主於2016年7月以約586.4萬元購入，轉售帳面獲利約158.6萬元或約27%。

●荃灣環宇海灣8座低層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原業主年初開價約780萬元放售，吸引區內首置客以775萬元承接，呎價約16,079元。原業主於2014年6月以約506.5萬元購入，轉手帳面獲利約268.5萬元，物業升值約53%。

●天水圍Wetland Seasons Park近月陸續入伙，租賃成交活躍，屋苑21座低層A3室，實用面積636方呎，三房連套房及工作間間隔，以月租1.6萬元租出，呎租約25.2元。業主於2020年1月以709.92萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

●沙田濱景花園1座中層C室，實用面積約544方呎，三房連套房間隔，原叫價910萬元，終以883萬元沽出，呎價約16,232元。原業主於2005年3月，以約244.3萬元購入，持貨近16年轉手帳面獲利約638.7萬元或約2.6倍。