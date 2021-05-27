虛擬幣打壓潮升溫！5國齊搞局　「華爾街之狼」毋懼嗌入貨

多國繼續接連出手監管虛擬貨幣，除中美外，據報伊朗禁止當地「挖礦」活動4個月，以應對電荒、英國打擊廣告，以及丹麥央行行長Lars Rohde警告該等貨幣只是一種非常投機的資產。不過，剛進身億萬富翁的以太幣開發者出言力撐，稱虛擬貨幣非遊戲，而是未來機會；有「華爾街之狼」稱號的著名投資者艾肯更毋懼各地禁令，聲言大手入場。

有份研發以太幣的Vitalik Buterin昨現身香港網上虛擬金融科技論壇，表示以太坊區塊鏈是一個去中心化的開放平台，程式開發人員能在相關平台發展，是未來金融發展的一個機遇。作為虛擬貨幣「二哥」的以太幣周四(27日)波動較小，最高曾升3%，見2,892美元。展望區塊鏈未來，他稱，即將更新的「以太坊2.0」會大幅提升其擴充性及安全性。其中「權益証明」（PoS）將改變過去人們透過電腦運算能力「挖礦」，改以透過抵押虛擬貨幣的時間和數量來取得獎勵，使耗能問題減少逾100至1萬倍，以緩解氣候問題。另一個更新重點為「分片技術」，即由現時每個區塊鏈獨立運算，擴展至每個區塊鏈中的每一個分片，亦能獨立運算，使速度大增逾50至100倍。

事實上，「挖礦」帶來的耗電問題近期惹來關注，伊朗多個城市面臨嚴重停電危機，政府將停電主因歸咎於虛擬貨幣「挖礦」活動，故宣布為期4個月的「禁挖令」，由即日起至9月22日，該國有接近85%的「挖礦」活動被列為未經許可。回看近年伊朗當局接受虛擬貨幣「挖礦」並提供廉價電力，惟礦商需將比特幣賣給伊朗央行。據區塊鏈分析公司Elliptic數據顯示，全球約4.5%的比特幣「挖礦」活動在伊朗進行，據報該國從中賺取數億元的美元外匯，以減輕美國制裁所帶來的衝擊。比特幣周四見39,509美元，微跌1.7%。

打壓虛擬貨幣的還有英國，廣告標準局(ASA)在周三(26日)裁定一則比特幣廣告「不負責任」及「具誤導性」，因其未有列出投資比特幣的相關風險，禁止再刊登。當局又提醒虛擬貨幣波幅異常巨大，且沒有「停牌」機制。美國方面，證券交易委員會(SEC)主席亨斯勒最新表示，虛擬貨幣對政策和投資者的保護構成嚴重問題，暗示將嚴厲監管。至於最早行動的中國，四川擬下周三(6月2日)召開座談會，廣邀電企針對「挖擴」問題。

不過，「華爾街之狼」艾肯卻毋懼不明朗因素，聲言將投入逾10億美元（逾78億港元）大舉進軍虛擬貨幣市場。據悉，艾肯尚未投資任何虛擬貨幣，但正研究整個相關市場。他稱，由於大規模通脹出現，使替代性貨幣愈趨流行，同時批評稱虛擬貨幣沒有基礎價值的人執迷不悟，更指美元的唯一價值只在於繳稅。