美股個別發展　道指早段升258點

美國經濟數據表現參差，美股周四(27日)早段個別發展，道指升258點，至34,581點；標指升14點，至4,210點；以科技股為主的納指跌18點，至13,720點。

散戶抱團炒股風氣近日再起，視像遊戲零售商GameStop(GME)周二至周三短短兩日累漲34.74%，戲院營運商AMC同期亦累漲42.98%。據S3 Partners資料，GME和AMC淡友這兩天分別蝕約7.21億美元和5.43億美元。GME早段回吐5.33%至229.62美元，AMC亦回吐4.55%至18.67美元。

其他個股消息，女股神伍德(Cathie Wood)旗下Ark太空探索與創新交易所買賣基金(ETF)ARKX周二出售餘下12股維珍銀河，將這隻3月底該ETF上市時持有約67.2萬股的股票清倉。維珍銀行股價早段跌0.37%至26.9美元。

軟件公司Snowflake首季虧損擴大至2.03億美元，預期今季佔總收入逾9成的產品收入介乎2.35億至2.4億美元，相當於按年升最多92%，較首季的110%放慢，股價早段挫3.86%至226.17美元。

百思買(Best Buy)首季純利按年升2.7倍至5.95億美元，經調整後每股盈利2.23美元，勝預期，收入漲36%至116.4億美元，股價早段升3.49%至121.04美元。

亞馬遜涉反壟斷面臨訴訟，股價跌0.46%至3,250.21美元。

不過，美股泡沫之聲不絕，SentimenTrader數據顯示，與美國4月通脹4.2%相比，標指當前股息和盈利率為3.3%，顯示實質回報率約為負0.81%，創1970年以來的新低。歷史經驗顯示，當股市實質回報率出現負數後兩年內最大跌幅達32%。不過，股票實質回報仍較債券吸引，還未計入股份回購的好處。