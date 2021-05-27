疫情遇缺水缺電　「護台神山」恐釀半導體業災難

晶片雖小，近期卻成為各國爭購對象；台灣雖小，近期卻因深厚的晶片工藝成為國際焦點。現時全球晶片短缺，嚴重向台灣傾斜，單是台積電一家企業就支撐起全球約54%晶片供應。但偏偏寶島近來壞消息不絕，將其經濟隱憂一次過暴露出來，那就是疫情死灰復燃之外的「缺水」和「缺電」，恐拖累到半導體製造業這條重要經濟命脈。

消息指，為台灣贏得不少地緣戰略地位的台積電，已經啟動初步投產iPhone 13系列所採用的新款A15處理器，需求可望超過iPhone 12系列的A14晶片，採用升級版5納米製程後，效能估計較A14提升至少20%，功耗亦會進一步降低。這或意味着iPhone 13今年發布時間將回復正常。

台灣憑着「神廠」台積電挾有領先全球的晶片製造技術，打敗一眾工業大國，穩居世界龍頭。不過，這個掌握科技供應鏈咽喉的「防疫模範生」，除了上周台積電一名工程師確診之外，記憶體廠商宇瞻科技和南亞科技、以及台積電旗下的晶片代工廠世界先進均有員工確診，其經濟短線前景霎時烏雲密布。

更甚者，台灣50多年來遭遇的最嚴重旱災，上月起多地開始限制供水，乾旱天氣同時會削弱水力發電能力，引發大範圍停電。偏偏水和電是半導體製造業的關鍵要素，廠商之所以能造出巧奪天工的尖端晶片，靠的就是是極級耗電的極紫外光微影技術，而且不論任何製程都要大量極純淨的水，對水和電的要求不能改變，兩者供應的挑戰令人擔心各行各業激增的晶片需求該如何是好，以及台灣怎樣保障自身在半導體領域的未來。

內地兩大晶片代工商中芯國際（00981）和華虹半導體（01347）股價今日(27日)分別抽升5.53%及7.98%，收報24.8元及43.95元，兩者均連漲5個交易日，累漲11.46%及15.35%。

雖則台廠挾有工藝上兩企無法取代的優勢，而且半導體研究機構IC Insights甚至估計，於美國打壓之下，2025年中國晶片自給自足率將仍低於20%，可是缺芯危機引發市場對代工費上漲的憧憬，卻相當現實。

就在此時，台灣工業巨頭鴻海為了實現掌控汽車關鍵部件的供應能力，亟欲收購晶片廠，市傳馬來西亞科企DNeX撇開鴻海，跟中資公司北京盛地投資成功收購當地8吋晶圓廠SilTerra之後，打算入股DNeX，覬覦對方於半導體領域的經驗。

至於美國頭號純晶片代工商格芯（GlobalFoundries）上市集資的大計再有新消息，市傳該企正與券商摩根士丹利研究首次公開招股（IPO）事宜，或許早在今年底成事，其壯大產能後全球廠商自然可望在台廠以外有更多選擇。

●英偉達以太幣開採晶片季收12億

圖像處理器（GPU）晶片巨頭英偉達（Nvidia）於截至5月2日止的首個財政季度錄得純利按年增長1.08倍至19.12億美元（約149.13億港元），非公認會計準則（non-GAAP）經調整每股純利按年增長18.06%至3.66美元，勝市場預期，主要是遊戲相關需求強勁。

同樣值得留意的是，該公司單從2月才發布專門用來開採虛擬貨幣以太幣的晶片CMP，期內錄得收入1.55億美元（約12.09億港元）。行政總裁黃仁勳直言，該晶片並非其業務重心，而是眼見很多虛擬貨幣「礦工」用其GPU晶片來採礦才推出，以免影響一般消費者，預期近期常常售罄的遊戲用GPU晶片於本財年餘下時間繼續短缺。

儘管虛擬貨幣近日面臨一些監管風險，他預期CMP相關收入於本財季將進一步增至4億美元，相當於本財季收入指引63億美元（按年增長62%）的6.34%。

業績公告顯示，上周宣布每股拆4的英偉達，上財季收入按年大增83.79%至56.61億美元，勝市場預期，亦創紀錄新高，其中遊戲相關收入按年增長1.06倍至破紀錄的27.6億美元，數據中心相關收入按年增長79%至同樣破紀錄的20.5億美元。

黃仁勳稱，愈來愈多企業採用英偉達的產品處理電腦視覺、人工智能對話、自然語言學習等等，連同去年併購的數據中心公司Mellanox，推動了數據中心相關的收入。

另外，財務總監Colette Kress表示，鯨吞英國晶片指令專利公司Arm的交易穩步邁向明年完成。