【產經評論】台防疫旱災露底　華打芯戰奪人才

近期台灣可謂多災多難，先是缺水，繼而缺電，再加上防疫失策，新一波疫情一發不可收拾，已影響到關乎世界通脹的重點產業半導體運作！在全球晶片荒下，台灣現狀變相加劇了缺芯危機，其他競爭對手包括內地和南韓等，勢必趁機搶佔市場份額，因目前面對的已不只是先進納米製程的問題，而是何處能提供穩定的水電和疫情防控。只要台灣亂局持續一段時間，當地的頂尖晶片人才為了餬口，勢抵受不住對岸利誘，頓時間令這場全球晶片競賽出現戲劇性扭轉！

從去年末季開始，由於全球半導體需求驟增而供應跟不上，陷入了嚴重芯荒，掌握最先進技術的台灣，廠房訂單爆滿，本是這場晶片荒的大贏家。偏偏人算不如天算，當地由「防疫模範生」變成連檢測也不知如何是好的「抗疫包尾大幡」，疫情至今尚未受控，不但服務業大受影響，更危及製造業運作。

目前市場擔心的是，由於台灣極度欠缺疫苗，一旦疫情惡化，當地晶片廠須大規模停產，加劇缺芯事小，人才為了避疫及生計，不排除會大量外流才事大，語境相似而又同鄉處處的內地，正好處於挖角良機！再者，晶片產業鏈一旦斷裂，將令各地放水救市成效大打折扣，尤其依賴台灣供芯的美國，智能手機等消費電子產業和汽車等重工業生產尤其深受影響，故且別低估今次台灣疫情反彈對全球經濟的潛在衝擊及產業洗牌，在港上市的內地晶片股連日揚升不無原因！

更重要的是，由於疫情太突出，確診個案成為重點，掩蓋了當地仍缺水、缺電，而水和電正正就是生產晶片所必需！問題是台灣經濟發展經年，卻未有及早因應氣候變化及需求發展，規劃好水和電這兩項戰略資源的基礎設施穩定，頓令其全球供應鏈的國際地位失色，亦迫使依賴其供應的進口國能「買到時間」推進晶片自主研發。

誠然，在中美科技戰下，單是晶片就衍生出「戰國七雄」，包括內地、台灣、南韓、日本、美國、歐盟及印度！表面上，內地是被孤立，實際上卻各懷鬼胎，初時當然相互合作，久而久之必然分裂。台灣目前雖然偏向美方，但論到文化背景，總有些人才會選擇投向內地。

中美爭霸，半導體產業是重要戰場之一。美國本欲拉台抗華，可如今台灣當災，更暴露了根本缺陷，美國的戰略不無變數，圍堵內地成本變相增加，尤其內地缺的不是資源，而是人才，一時間在確保疫後經濟復甦與長期戰略競爭陷兩難，令兩強之戰變得更複雜難解！