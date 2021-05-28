《明報》母企全年轉蝕1016萬　大削派息

業績公告顯示，世華上一財政年度之營業額按年倒退51.64%至1.15億美元，其中香港和台灣的出版及印刷業務，營業額按年降16.22%至3,702.5萬美元，即使獲港府「保就業」計劃所發放的工資補貼，依然錄得除所得稅前分部虧損128.7萬美元(約1,003.86萬港元)。

與此同時，該公司於馬來西亞及其他東南亞國家的出版及印刷業務，於上一財年的營業額按年倒退32.52%至7,172.6萬美元，除所得稅前分部溢利按年急瀉73.43%至330.6萬美元。北美的出版及印刷業務，期內營業額按年下跌36.82%至680萬美元。

列帳業務分部當中倒退得最嚴重的是旅遊及與旅遊有關服務，期內營業額按年暴瀉99.83%至僅12.8萬美元，並且錄得除所得稅前分部虧損342.7萬美元，按年由盈轉虧。

該公司上個財政年度之營業額按年倒退34.48%至4,594.3萬港元，其中「娛樂及生活時尚業務」營業額按年跌36.1%至3,519.9萬港元，分部虧損961.3萬港元，另一列帳分部「手錶及汽車業務以及其他」，營業額按年倒退28.54%至1,074.4萬港元，分部虧損308.5萬港元。

展望本財年，世華認為，在證實全球疫苗接種有效及大部分國家重開邊境之前，仍然充滿挑戰。萬華亦稱，新冠肺炎疫情導致實施邊境封鎖及行動限制，世界各國面臨環球經濟衰退難題，預期新一個財政年度將繼續挑戰重重。