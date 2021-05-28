東方日報B1：京東物流暗盤曾飆40%　今年新股人氣王亞軍

據公告，京東物流共有逾2.73萬名大戶認購，其中58人更出資約4億元，以「頂頭槌飛」各自認購逾9.13萬手，最終每張獲派150手。假設孖展息率為1.98厘，借九成孖展，不計手續費，6日利息約11.72萬元。不過，不同暗盤市場的命運大不同，每張「頂頭槌飛」扣息後，以收市表現最弱的輝立暗盤價48.55元計，僅賺5,621.7元，而在富途則賺約6.26萬元。若以該公司股價在富途暗盤一度觸及56.9元高位計，5,000億元總市值更曇花一現。

uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，京東物流主打高科技供應鏈物流，但生意仍要與一般物流公司競爭，長線投資須留意上市後的業績表現，尤其能否於2至3年內扭虧為盈。基於現時估值不貴，若短炒升三至四成宜先「食胡」，而未有貨的投資者可「睇定啲」，若首日升幅太多則不建議高追。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，京東物流受惠母企京東的品牌，但能否帶動新股市場，甚至掀起另一波新股熱潮則要觀望。由於近期香港股市較波動，加上經濟仍有風險，提醒投資者量力而為。

另外，多次傳出上市計劃的人工智能企業商湯科技，外媒報道指，其計劃最快年底前來港上市，公司最近與內部及外部人士進行討論，同時亦會繼續推動在內地A股掛牌，惟公司發言人拒絕評論。

報道指，商湯科技對在香港及上海兩地上市持開放態度，但現階段未知會否兩地同時上市。去年7月公司據報正尋求15億美元融資，當時估值約為100億美元。今年1月有內媒報道指，公司新一輪融資時估值已達120億美元。