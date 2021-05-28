東方日報B1：京東物流暗盤曾飆40% 今年新股人氣王亞軍
2021年05月28日 00:26
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京東物流錄得逾700倍超額認購。
本港新股掀起過百萬散戶的認購狂熱！京東集團(09618)分拆的京東物流(02618)周五(28日)掛牌，公開發售期間共吸引136.49萬人申請，僅次於快手(01024)的142.29萬人，成為今年新股人氣王第二名，連帶上市前夕暗盤表現做好。綜合3大暗盤市場，京東物流股價一度飆升逾四成，收市最多升幅近30%，每手帳賺1,199元。不過，有市場人士認為，新股熱潮是否重臨，仍要觀望一段時間。
京東物流超額認購714.61倍，是3月初上市的賽生藥業(06600)以來最受追捧的新股，亦明顯較近期超購普遍不超過百倍的新股受歡迎。即使啟動回撥機制，京東物流將公開發售比例調高至9%，一手中籤比率只有8%，申請300手才穩獲一手，凍資逾5,670.49億元。值得留意是，已發現並拒絕受理8,126份重複申請或疑屬重複申請。
據公告，京東物流共有逾2.73萬名大戶認購，其中58人更出資約4億元，以「頂頭槌飛」各自認購逾9.13萬手，最終每張獲派150手。假設孖展息率為1.98厘，借九成孖展，不計手續費，6日利息約11.72萬元。不過，不同暗盤市場的命運大不同，每張「頂頭槌飛」扣息後，以收市表現最弱的輝立暗盤價48.55元計，僅賺5,621.7元，而在富途則賺約6.26萬元。若以該公司股價在富途暗盤一度觸及56.9元高位計，5,000億元總市值更曇花一現。
uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，京東物流主打高科技供應鏈物流，但生意仍要與一般物流公司競爭，長線投資須留意上市後的業績表現，尤其能否於2至3年內扭虧為盈。基於現時估值不貴，若短炒升三至四成宜先「食胡」，而未有貨的投資者可「睇定啲」，若首日升幅太多則不建議高追。
耀才證券行政總裁許繹彬表示，京東物流受惠母企京東的品牌，但能否帶動新股市場，甚至掀起另一波新股熱潮則要觀望。由於近期香港股市較波動，加上經濟仍有風險，提醒投資者量力而為。
另外，多次傳出上市計劃的人工智能企業商湯科技，外媒報道指，其計劃最快年底前來港上市，公司最近與內部及外部人士進行討論，同時亦會繼續推動在內地A股掛牌，惟公司發言人拒絕評論。
報道指，商湯科技對在香港及上海兩地上市持開放態度，但現階段未知會否兩地同時上市。去年7月公司據報正尋求15億美元融資，當時估值約為100億美元。今年1月有內媒報道指，公司新一輪融資時估值已達120億美元。