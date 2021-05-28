高銀清盤官司又延期 股價7個月冧近七成

公司已多度提醒，其股份轉讓可能會受限制，乃由於公司股份存入中央結算系統可能會因該呈請而被暫停。公司股東及潛在投資者須審慎行事。高銀股價周四(27日)以0.32元報收，若以公司去年10月12日首次披露該單官司計，僅約7個月，股價已累瀉68.31%！

回顧該公司於2008年底借殼上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱，事前一日收報0.65元，換言之，若然投資者由當日起持有該股至今，經已累蝕接近一半；萬一投資者不幸在2015年的歷史高位「摸頂」入貨而仍未沽出，迄今累計損失更加高達99%，可謂「一殼眼淚」。

高銀被告到百慕達，原因是公司在百慕達註冊成立，而事件始於2019年4月時，其子公司賜譽發行本金額68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志訂立信託契據作為票據相關抵押文件的一部分。惟在去年7月13日，賜譽獲告知德意志方面為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管了高銀旗下作為抵押品的九龍灣高銀金融國際中心。德意志並在去年8月7日，向百慕達最高法院提呈針對高銀的清盤呈請。

高銀財政狀況不佳，而主席潘蘇通本人近期亦多次押股或出售家當套現。本月傳出其持有的南區深水灣道75號洋房，獲買家出價洽購，涉及金額介乎約33億至約36億元。

該豪宅物業淪為提款工具，繼近年多次承按後，據土地及公司註冊處資料，上月再向一間海外註冊公司作加按。資料顯示，上述洋房由PROPWAY LIMITED持有，現時公司董事包括潘蘇通等人，項目於2017年9月透過南洋商業銀行承做一按，至2020年1月與交銀香港達成按揭協議，涉及的貸款金額約6億元，當中涉及的第二及第三按揭貸款，先後於同年4月及5月作登記。