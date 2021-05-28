美股道指收漲141點　AMC飆升35%

投資者消化了強於預期的勞動力市場數據，美國股市周四(27日)個別發展，道指收報34,464點，升141點或0.41%；標指收報4,200點，升4點或0.12%；納指收報13,736點，跌1點或0.01%。

周四投資者迎來了大量經濟數據，美國上周美國首次申請失業救濟人數降至40.6萬，為連續第四周下降，少過市場預期的42.5萬。另外，美國一季度實際GDP年化季按季修正值超過6.3%，與前值持平，預期6.5%。其他數據面，美國4月商業設備訂單增幅超預期。

美國財政部長耶倫周四敦促國會領袖支持政府增加支出，又指經通貨膨脹調整後的政府支出已停滯了11年之久，她要求在各個領域採取更廣泛的財政支持政策。此前據報，美國總統拜登周五將提出一項6萬億美元的基建預算，這將使美國聯邦持續支出達到自二戰以後的最高水平。

另一邊廂，聯儲官員關於貨幣政策前景的表態發生微妙變化。聯儲副主席誇爾斯及克拉里達與三藩市聯儲主席戴利最近連續發表鷹派論調，暗示該局將開始討論退出疫情期間支持經濟復甦與資產價格上漲的寬鬆貨幣政策措施。

散戶抱團炒股風氣近日再起，視像遊戲零售商GameStop(GME)周二至周三短短兩日累漲34.74%，戲院營運商AMC同期亦累漲42.98%。據S3 Partners資料，GME和AMC淡友這兩天分別蝕約7.21億美元和5.43億美元。GME周四再升4.77%，收報254.13美元；AMC亦漲35.58%，收報26.52美元。

其他個股消息，女股神伍德(Cathie Wood)旗下Ark太空探索與創新交易所買賣基金(ETF)ARKX周二出售餘下12股維珍銀河，將這隻3月底該ETF上市時持有約67.2萬股的股票清倉。維珍銀河股價急升15.15%，收報31.09美元。