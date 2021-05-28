聯儲卡普蘭：應緩慢地縮減資產購買計劃

外媒報道，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)周四(27日)表示，美國住宅市場潛在過盛及其他通脹迹象，均表明聯儲局應開始緩慢地縮減資產購買計劃。

卡普蘭認為，跟一年前比較，聯儲局目前的資產購買規模可能會產生一些意想不到的後果和副作用，認為該局應該重新評估該措施的成效。他續說，在應對疫情之際，緩慢及克制地收緊政策，將有助緩解其中的一些過度和不平衡現象。

卡普蘭不是聯儲局公開市場委員會(FOMC)中有投票權的成員，但他聯儲局決策仍具有影響力。目前聯儲局只有很少數官員支持縮減資產購買，三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)早前接受外媒訪問時認為，現時聯儲局的政策不錯。

卡普蘭引用了商業領域各個方面的「橫流」，表明通脹壓力可能比他的許多聯儲局同僚所指出的更持久，其中包括在多個行業中需要更高的資本支出、政府基礎設施支出，以及向更節能技術的轉變，這將改變供求關係。

對於新冠肺炎疫情，他認為其已經出現了一些範式的轉變，而決策者一方面不希望先發制人作出政策轉變，因其可能影響復甦，另一方面也不希望過度落後。