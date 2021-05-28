致富：終身儲蓄壽險助財富累積

終身儲蓄壽險與定期壽險在保費上可以相差多遠？致富財富管理部總經理張德明提出以下真實例子供大家參考：

一名35歲非吸煙男士，人壽保障額300萬元，同一間保險公司提供兩種壽險選擇。終身儲蓄壽險的供款期為25年，每年保費固定為72,270元，即供款至60歲合計繳付約180.6萬元保費。

這款壽險具有累積財富功能，如果投保人選擇在85歲時退保，預期可取回的保證和非保證現金價值合共超過967萬元；如果在100歲時退保，預期可取回逾1,589萬元現金價值，其中258萬元為保證現金價值。

同一情況下，定期壽險最長保障至85歲，每20年續保及調整保費。在35至55歲期間，每年保費為5,280元，20年總保費為10.56萬元；在56至75歲期間，每年保費增至29,310元，20年總保費合共逾58萬元；而在76至85歲期間，每年保費大增至約25.69萬元，令最後10年總保費飆升至256.9萬元。不要忘記定期壽險所繳付的保費不能取回，亦不能作保單貸款。

因此，他認為定期壽險比較適合出來剛踏入社會工作、收入不高的年輕人，以及新婚或剛有小朋友的人士，以較便宜的保費為受養人提供較大保障。終身儲蓄壽險則適合需要較長保障期或以儲蓄為主要目標人士，獲得人壽保障的同時，亦可累積財富。