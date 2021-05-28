道指升141點　金價偏軟

●美匯指數報89.97；港匯見7.7612；離岸人民幣(CNH)回落至6.3774；美元兌日圓處109.86；歐元跌至1.2191，英鎊見1.4202。金價企1,896美元。布油報69.19美元，紐油升至67.28美元。比特幣於3.8萬美元水平上落。道指期貨漲逾百點。

●道指收報34,464點，升141點或0.41%；標指收報4,200點，升4點或0.12%；納指收報13,736點，跌1點或0.01%。

●美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長6.4%，與初步估計相同，略低於預期的6.5%。

●美國財政部長耶倫表示，聯邦預算方案將於周五(28日)提出，並指美國債務對GDP(國內生產總值)的比率將略高於100%。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，美國住宅市場潛在過盛及其他通脹迹象，均表明聯儲局應開始緩慢地縮減資產購買計劃。

●美國上周美國首次申請失業救濟人數降至40.6萬，為連續第4周下降，少過市場預期的42.5萬。

●美國4月耐用品訂單按月跌1.3%，創去年4月以來新低，有別於市場預期的升0.7%。

●港股ADR指數收報29,216點，升102點或0.35%。

●即月恒生指數夜期收報29,198點，升13點，高水85點，成交8,373張。

●紐約7月期油收報每桶66.85美元，升64美仙或0.96%；布蘭特7月期油收報每桶69.46美元，升59美仙或0.85%。

●紐約8月期金收報每安士1,898.5美元，跌0.3%。

●英國富時100指數收報7,019點，跌7點或0.1%；法國CAC指數收報6,435點，升44點或0.69%；德國DAX指數收報15,406點，跌43點或0.28%。

●人行警告不要賭人民幣匯率升值或貶值。

●香港4月出口貨值升幅放緩至24.4%，進口增25.2%。