內地調控商品價格應對通脹　人民幣再升空間多大？

面對大宗商品期貨價格急升，內地當局近期採取行動，嚴打囤積居奇，哄抬價格，並限制銀行將大宗商品相關投資產品售予散戶，以全面遏止商品價格升勢。

經濟復甦期間，出手力控物價穩定，原意固然是好，但實際效用則有待觀察。畢竟眼前商品價格上升，非獨內地，而是全球性現象，皆因疫情受控下多地經濟重啟，需求回升，而供應因各項因素，如投資未及增加、缺乏晶片、貨運航期緊張兼運費價格急升等，致使供應追不上需求變化，從而造成價格上升。若按市場運作，商品價格上升，將促使企業增加投資，以捕捉加價潮，從而創造就業職位，帶動經濟增長；當供應增加，供需趨向平衡，價格自然會穩定下來。

可若以限價手段來干預市場，須留意過度干預市場的結果，可能是不利投資、原材料供應更短缺，致使物價不跌反升，企業無法轉嫁原材料升幅予消費者，利潤受壓，消費者最終亦沒有多大好處。究根歸柢，要讓商品價格回落，干預行為不可能長久，長遠得靠改善供需關係，供需雙向調節，才能解決問題。

回說近期人民幣持續升值，理論上有助對沖近期大宗商品價格上升所帶來的通脹壓力。不過，人民幣過強，實際上並不利出口業，故過分憧憬人民幣升值潛力，也是不切實際，再加上當局已着手干預商品市場。且宜留意近日內地官方一再強調，人民幣將呈「雙向波動」，變相否定單邊大升值的預期，而近日中國人民銀行出手上調部分銀行的跨境融資槓桿率，以緩解外資銀行資金壓力，被外界視為「出招」運用宏觀審慎工具應對人民幣匯率升值之舉。

講到底，除非大家深信，當局調控商品價格及穩定人民幣匯率之舉最終將無功而還，否則押注人民幣繼續升值的資金，宜要見好識收，免得一個大浪冚過來，利潤化為烏有。

東網產經專欄作者 帥哥