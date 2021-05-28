伍禮賢：深港共融須理順競爭關係

與香港一河之隔的深圳，近年在經濟上取得舉世矚目的成就。2017年深圳經濟總體超過廣州，2018年超過香港，躋身亞洲城市前5強及全球城市30強。深圳在今年制訂2025年的經濟目標為17萬億元人民幣，較2020年增加44%。深圳近年經濟的快速發展，與香港的緩步向前形成強烈對比，惟對香港而言，這雖屬於挑戰，但亦是機遇。

在大灣區建設中，深圳的發展定位為全球科技產業創新中心，並成為中國創新性經濟的先行城市。其目前優先發展領域包括金融、科技、貿易、生物製藥等。去年，深圳金融業實現了全市超過七分之一的生產總值(GDP)和近四分之一的稅收，已成為經濟增長的基礎。此外，深圳在經濟增長上表現強勁及強大韌性，於2020年在新冠肺炎疫情明顯影響下，深圳經濟全年仍可增長0.1%。其在經濟上的活力，其中一個重點為深圳民企數目佔比超過96%，國企基本上退出競爭性的行業，只保留了民生生活等關係社會穩定的行業，例如自來水、能源等。

香港的產業結構主要由「四大支柱產業」及「六大優勢產業」組成。4個支柱產業包括金融服務、旅遊、貿易物流，跟專業及工商業支援服務，這4個產業亦是香港GDP主要來源。而6大優勢產業包括文化及創意、教育、私營醫療、檢測認證、環保工業，以及創新科技產業。6大優勢產業的定位為享有優勢，可作進一步發展之產業。而香港近年經濟增長基本處於2至4%的範圍內，去年特別情況下則按年倒退6.1%。

故此，在未來香港、深圳兩地經濟進一步共融之下，既發揮港深兩城各自現有優勢，同時力免同質化競爭，成為重要考慮因素。現時香港與深圳存在重疊的經濟優勢包括金融、貿易，而存在結合優勢潛力的則為科技與創新。

可以預期港深未來在內地企業融資、內地企業上市等領域具競爭性關係，而現有配套政策，包括互聯互通、債券通、大灣區理財通等，均對這種競爭作出某種程度的修正。貿易物流雖然屬於兩地成熟的領域，惟隨着大灣區深化融合，兩地人員貨品的進一步加強，未來產業規模有望提升，加上貿易物流行業相對容易結合，因此金融服務、貿易物流，以及港深兩地均具發展潛力的創新科技，可以作為未來港深共同發展，並產生協同效應的產業。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士)