黃河實業2200萬元收購智能紡織商　拓虛擬陳列室業務

黃河實業( 00318 )公布，其全資附屬Vongroup Consumer Finance Corporation，以代價2,200萬港元，向Karen Michelle Scheinecker收購目標公司Rosarini International Limited的40%股權。

代價中，約1,095萬元將會以現金支付，1,105萬元將配發1,700萬股代價股份入帳列作繳足。代價股份每股作價0.65元，與上日收市價相同。

目標公司主要從事經營其專有品牌的智能紡織服裝業務，並已在香港和亞洲市場運營超過15年，其中包括開發了抗皺服裝系列。目標公司通過其網上時尚服飾科技平台和實體的時尚服飾陳列室向全球的批發和零售客戶提供其產品及服務。

買賣雙方希望通過應用買方的科技服務和解決方案進行戰略合作，進行全面的端對端數碼更新，以升級和進一步發展目標公司的業務平台。公司預計目標公司將致力完善和開發包括虛擬陳列室和移動魔鏡的時尚服飾科技解決方案，於疫情大流行期間及其後，需要保持社交距離的消費者體驗的情況下，公司料需求將不斷增長。

另外，根據股權買賣及戰略聯盟協議，Vongroup Consumer Finance有權收購目標公司額外上限為11%的股權，該權利可由買方在收購完成日2年內任意行使，行使價為605萬元，或部分行使則按比例計算。