麥嘉嘉：經濟復甦息口看升　有利低估值銀行股

在利率上升預期下，有利銀行股淨息差表現，金融板塊料會因此而受惠。

美國最新公布4月綜合消費物價指數(CPI)按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大增幅，當中以能源價格的增速較快。美國5年期通脹平衡率升至2.75%破頂，反映對通脹預期繼續升溫。

過去半年在通脹預期升溫下，市場擔心央行會加息應對通脹，美國10年期國債息率便由去年的不足1厘，升至今年3月最高的1.7厘水平。而5月至今，美國10年期國債孳息率維持1.56至1.7厘水平上落。

在收水憂慮下，高估值新經濟股受衝擊；由於新經濟股大多屬增長型股份，通脹向上，利率趨升，侵蝕未來現金流的價值，估值具下調風險。相反，直接受惠經濟復甦的舊經濟股，包括銀行股，大都具備低估值、高息的條件。

投資策略上，在利率上升預期下，有利銀行股淨息差表現，金融板塊料會因此而受惠。此外，公用事業收費在通脹下有機會上調，有利公用股表現。

在傳統概念，金價與通脹有正向關係。市場上還有其他與抗通脹相關的投資産品可供選擇，如收息基金、房地產信託基金(REITs)及高息股等。

資產配置上，業務穩定的高息股具防守力，而最近金管局公布發行的第八批通脹掛鈎債券(iBond)亦值得考慮。

香港金融管理局將發行新一批iBond，於6月1日開始接受認購。iBond的本金與通脹水平的指標掛鈎，可避免實際收益受到通脹侵蝕。況且，iBond由政府發行，違約的可能性極低。由於派息的息率與消費物價指數掛鈎，故通脹率愈高，派息便愈多。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人)