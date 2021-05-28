亞歐航線貨櫃運費歷史性突破1萬美元　出口商叫苦

亞歐貨櫃航線的運費持續上升，每隻FEU(40呎貨櫃)最新報價突破1萬美元(約7.8萬港元)，史上首見，令進出口業界百上加斤。

海運諮詢機構Drewry周四(27日)公布的Drewry世界貨櫃運價指數(WCI)顯示，每隻從上海到鹿特丹的FEU運費升上10,174美元，較前一周漲3.1%，與去年同期相比飆升4.85倍。

不只亞洲航線，追蹤8條主要航線的綜合運價也創新高。Drewry統計8條主要航線的綜合指數報6,257美元，較前一周上漲2%，較去年同期則飆升2.93倍。

貨櫃運費上漲反映市場需求暢旺，消費者採買及企業積極填補庫存下，全球貿易主要仰賴的貨櫃供不應求。加上早前蘇彝士運河塞船及貨輪塞滿主要港口，進一步推升運費。

進口商大感吃不消。美國服飾零售商Burlington Stores表示，由於供應鏈支出增加、貨物運輸情況惡化，公司的營業利潤在年底前可能持續受抑制。