墨爾本東南區聯排別墅項目　震撼筍價僅270萬港元起

澳洲樓市持續復甦，各研究機構及銀行一致看好今年走勢，樓價勢將迎來雙位數增長，其中屋苑式聯排別墅需求更是有增無減，升值潛力看高一線。Ray White今期推介墨爾本東南面兩個優質聯排別墅項目，其中坐落於治安最好地區及校網優良的Amara，呎價僅2,000港元起，另一個為深受年輕家庭客追捧，位處新興住宅上車區的的75 Central，震撼筍價僅270萬港元起，即可擁有墨爾本東南區時尚聯排別墅，項目更提供5厘租金保障計劃，投資自住皆宜。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Amara位於澳洲東南區Oakleigh South，最大特點是該區治安良好，距離市中心僅17公里，對不少家庭客甚具吸引力，而且周邊知名學府林立，7分鐘車程即達Monash大學、連接Deakin大學、Oakleigh Grammar以及評級達100分滿分的Oakleigh South Primary School等多間優質學府。

樓盤周邊配套完善，可滿足住客生活上種種需求，距離南半球最大購物中心Chadstone僅10分鐘車程，Oakleigh Recreation Centre及Eaton Mall等消閒設施均近在咫尺。同時綠化環境充足，10分鐘車程可達Karkarook Lake及Huntingdale Golf Club高爾夫球場，鄰近中央公園及多個小型公園綠地，隨時隨地享受悠閒自在的健康生活。

許嘉宇指出，今次項目限量供應15伙，四房全新聯排別墅連車位只需85萬澳元起，呎價僅2,000港元起。樓盤四房室內面積達約2,500方呎，地下為客飯廳活動區，房間設於2樓休息區，單位亦有約1,500方呎室外面積，另設有雙車位，設計非常適合大家庭使用。項目還有一項優勢，由於該區置業需求持續上升，房屋空置率低於墨爾本中心地區，過去一年樓價中位上升約11.32%，當地物業具有優厚升值潛力。

Ray White另一個推介的墨爾本東南區排別墅屋苑項目為75 Central，許嘉宇稱，樓盤所在地屬新興住宅區，故區內物業上車價格相宜，今次推介樓盤售價只需約270萬港元起。項目提供兩房至四房戶型，9成單位連雙車位出售，其中三房單位地下為活動區，享有前後花園，房間設於上層，售價約50多萬澳元起，至於四房戶型亦僅約60多萬澳元起。而物業由建築界能手Rothelowman操刀設計，時尚外形對年輕客分外有吸引力，9種不同戶型供客戶選擇，廚房配備全套採用頂尖德國Bosch品牌電器。

投資海外物業不單考慮按揭成數，樓盤的基本雜費開支也是重要一環，75 Central其中一項優勢是持貨開支極低，平均每月管理費僅約70澳元，大大降低業主持貨成本，而且區內物業空置率只約2%，發展商更向買家提供5厘租金保障計劃。此外，項目公園及自然護理區包圍，住戶可體驗澳洲自然綠色生活，同時不失城市的生活便利，距離大型連鎖購物中心Westfield僅9分鐘車程，亦可前往Dandenong station火車站，6站可達市中心，消閒購物十分方便。

許嘉宇表示，澳洲樓市全面向上，各城市每周的物業拍賣出售率高企，現時亦有多項利好因素支持樓市發展，如疫苗面世、1,000億澳元量化寬鬆、利率維持0.1厘歷史新低、加上50%印花稅優惠政策，均有助加快樓市上漲速度，澳洲四大銀行更預測，墨爾本樓價於2021年將迎來8%至18%增長。

Ray White本周末於尖沙咀星光行16樓舉辦展銷會，向客戶詳盡介紹上述兩個項目最新資訊，同場更舉辦免費講座，拆解墨爾本票選十最宜居地區，全面剖析票選基準，各個地區入場價水平，並向教路買家應該從何入手鎖定目標地區再開始睇樓。

澳洲墨爾本75 Central & Amara展銷會

日期：5月29及30日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

講座時間：每日下午1時及4時

主題：墨爾本票選十大最宜居地區喺邊到？