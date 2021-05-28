姚浩然：港股有望推上30000點 觀望美團業績
2021年05月28日 09:58
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，人民幣匯價近期升破6.4關，帶動中港股市近日走勢偏強。他指出，觀乎A股「抱團股」近期做好，反映資金積極入市，而且近期散戶入市意欲「心大心細」，更凸顯貨源落入大戶及機構投資者手中，若A股重拾升浪，大市有望推上30,000點，29,500點則為短期阻力位。
美團(03690)將在周五(28日)收市後公布業績，他表示現時外界預計美團首季虧損介乎30億至50億元人民幣，同時要留意業績內三大事項，包括：1.集團送餐本業增長及毛利如何、2.社區團購未來燒錢速度如何，將令集團有多大損大、3.內地反壟斷法下集團面臨的罰款及與騎手們的合約關係。
至於美團股價方面，他指近期表現偏弱，不過走勢上見支持位「一級高過一級」，由早前的240元升至現時的260元，若股價趨向穩定配以對辦業績，可望扭轉股價弱勢。
國際油價近期表現反覆，他指雖然市場憧憬經濟重啟，惟若美國頁岩油供應增加，或影響油價走勢，故料在70美元前未必再上衝，對油價看法較審慎。「3桶油」方面，他較看好中石化(00386)。
新股京東物流(02618)首日掛牌，早段較招股價高逾10%，他分析雖然招股反應理想，惟股價升幅不似預期。若將集團與同業順豐速運相比，京東有幫其他公司做物流的優勢，較順豐的純快遞業務好，故市場願意給予其較高估值，股價在45元以下可中長線持有。