姚浩然：港股有望推上30000點　觀望美團業績

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，人民幣匯價近期升破6.4關，帶動中港股市近日走勢偏強。他指出，觀乎A股「抱團股」近期做好，反映資金積極入市，而且近期散戶入市意欲「心大心細」，更凸顯貨源落入大戶及機構投資者手中，若A股重拾升浪，大市有望推上30,000點，29,500點則為短期阻力位。

至於美團股價方面，他指近期表現偏弱，不過走勢上見支持位「一級高過一級」，由早前的240元升至現時的260元，若股價趨向穩定配以對辦業績，可望扭轉股價弱勢。