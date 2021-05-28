三星Display耗資210億元改造智能手機面板生產線

外媒報道，南韓三星Display正式啟動，將位於南韓中部的湯井TV LCD 7-2生產線轉換為 OLED面板生產線的項目，並計劃在7月20日之前完成對原生產線的拆除工作，然後建設六代中小呎吋OLED面板產線，總投資額預計約27億美元(約210.6億港元)。生產線改造完成後，預計中小呎吋OLED每月產能可以提升3萬片，至19.5萬片。

作為手機OLED面板市場的領頭羊，三星Display在面對高增長的市需求之際，產能漸漸跟不上，令到市佔率出現下滑趨勢。根據Omdia最新研究報告指出，三星Display的OLED面板的市佔率由去年的80%，已下滑到今年的77%，明年還可能進一步跌至65%。為了取得更高的市佔率，三星Display計劃將原G7 LCD生產線改造成OLED生產線。

此外，Omdia數據顯示，預估2022年全球智能手機OLED面板出貨量將達8.12億片，與2021年的預估出貨量相比，按年增長約38.8%。Omdia預計，2022年蘋果公司將是全球最大智能手機OLED面板採購商，料由2021年的1.69億片增至1.9億片，其次則是三星，預計今年採購1.55億片，2022年採購1.68億片。