全球缺「芯」！傳Tesla挑戰鴻海　搶購旺宏6吋晶圓廠

全球晶片荒持續惡化，其中車用晶片短缺，導致不少車廠要間歇停產。市傳電動車龍頭特斯拉(Tesla)為了確保晶片供應無虞，有意直接收購晶圓廠，並鎖定台灣企業旺宏為目標，商討收購旗下6吋晶圓。然而，旺宏售廠一事，之前已引來代工廠鴻海垂涎，或出現一場爭奪戰。

旺宏表示不評論市場傳言，強調將依照計劃在本季將完成出售的計劃。

Tesla收購晶圓廠的故事源於全球晶片荒。外媒引述半導體界消息人士指出，Tesla目前正與台灣、南韓及美國的供應商討確保晶片供應的方案，將預先支付晶片費用，確保供應穩定。為解決全球車用晶片荒，直接購買晶圓代工廠也是特斯拉的選擇之一。

據悉，旺宏與Tesla已合作至少7至8年，主要供應編碼型快閃記憶體(NOR Flash)，雙方並不陌生，而NOR晶片目前供應同步吃緊，也是Tesla積極增加庫存的元件。若Tesla買下旺宏6吋廠，兩家公司將「親上加親」，雙方的合作有望進一步擴大，推升旺宏在車用領域的規模。

業界人士指出，目前全球晶圓代工產能嚴重不足，晶圓廠「自己用都不夠了，根本不可能賣廠」，僅旺宏因旗下6吋廠對該公司產品布局已無關鍵意義與經濟效益，才有意出售，加上旺宏與Tesla合作多年，若Tesla有意收購單一廠區，找上旺宏是「順理成章的事情」。

據了解，旺宏擬出售的6吋廠位於新竹科學園區2期，原本預計2020年底退役。但受到新冠肺炎疫情的干擾，加上正值全球晶圓代工市場供不應求之際，才延至今年3月正式停產。由於該廠已完成折舊，若將廠房與設備更新升級，有望進一步提升生產良率與營運效率。

旺宏內部統計，該公司為去年全球第二大車用NOR晶片廠，隨着旗下產品打入一線車廠供應鏈，產品涵蓋娛樂、胎壓等各種車用控制系統，預料今年旺宏NOR晶片在車用市佔率將躍居全球第一位。

除了Tesla外，早前鴻海亦有意拿下旺宏的6吋廠。鴻海董事長劉揚偉早前表示，如何利用半導體技術，讓鴻海旗下三大未來產業，包括電動車、數碼健康、機器人等能發展更好，更有競爭力，是鴻海收購晶圓廠的主要想法。之前競投馬來西亞8吋晶圓廠失利後，還會持續尋找其他目標。市場人士指出，若交易落實，有機會讓近期積極耕耘汽車市場的旺宏，有機會透過結合鴻海MIH大聯盟的架構更深入客戶需求，甚至可能借助鴻海的全球布局拓展多元市場的情況下，進一步拉抬旺宏本身的商機。反映鴻海在這宗交易亦有一定優勢。