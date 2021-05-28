京東物流：收入保持高速增長　監管加強是發展機會

對於中國當局加強互聯網平台企業壟斷，他指出，物流行業有充分競爭，加強監管有助治理市場環境，並為公司提供更多發展機會，進入更多不同平台。

他坦言，去年新冠肺炎疫情帶來大衝擊，隨內地疫情受控，已陸續協助客戶「復工復產」，但疫情帶來的影響深遠，尤其工作及消費模式改變，仍需時觀察，相信當中會有不少機會。

余續稱，內地速遞行業出現價格戰，公司亦有挑戰。不過，公司主打一條龍的供應鏈服務以及數碼物流，市面上未有直接對手。速遞業務除賺錢外，亦是接觸新客戶，再擴大客群的途徑，認為價格戰對公司影響有限，將繼續投入在物球基礎建設、物流科技等，同時加強與第三方合作。

部分集資所得將用於擴大航空貨運，他透露，已與多間航空公司合作，以包機或包艙形式增加目的地覆蓋率，同時布局自身航運，相信不久將來會出現突破。

另外，公司將加強全球布局，包括在跨境賣家需求強勁的北美及歐洲市場增建倉庫，同時隨中國品牌商戶步伐拓展海外市場，如東南亞及南美等。