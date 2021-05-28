【高盛推介】滙豐突破50元關 留意高槓桿購沽證
2021年05月28日 11:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股股價近日在49港元附近橫行，周四(27日)跌約0.3%，周五(28日)早段則高開約1%後升幅擴大，並突破50元水平見50.75元，創1年新高。
滙豐早前公布，將退出美國零售和小企業銀行業務，專注於財富管理和國際銀行業務。並已開始實施將業務重心轉回亞洲的計劃。
觀察個股輪證資金流向，可見近期認沽證持續獲資金買入，過去4個交易日皆錄得資金流入。牛熊證方面，則見牛證及熊證於周四繼續皆獲資金流入。當中流入牛證的資金集中在47至48元，及44至45元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價50至60元間、2個月期以上的產品中，槓桿最高的滙豐購證(18013)。價外選擇可留意屬中期的滙豐購證(14550)。牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的滙豐牛證(66313)。
滙豐購證18013，行使價55.28元，2021年8月30日到期，實際槓桿15.1倍，行使價50至60元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購14550，行使價58.55元，2021年9月23日到期，實際槓桿14.3倍，價外、中期
滙豐牛證66313，收回價48元，行使價47元，換股比率100，槓桿比率14.1倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
滙豐沽證24014，行使價43.83元，2021年8月23日到期，實際槓桿13倍，貼價、高槓桿。
滙豐熊證66058，收回價55元，行使價56元，換股比率100，槓桿比率8.2倍，近4.7元收回距離熊證。
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