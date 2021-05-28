【高盛推介】汽車股連升多日 比亞迪吉汽輪證精選
2021年05月28日 12:00
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：中國汽車工業協會公布最新數據，今年首4個月，汽車製造業累計實現利潤1,799.6億元人民幣，繼續高於同期規模以上工業企業增速。汽車股近期連續上升，跑贏大市。
獲納入藍籌的比亞迪自上周二(18日)起開始連升，當中周四(27日)升約0.6%，周五(28日)早段繼續上升，高開約1.3%後升幅擴大，高見182元，突破1個月高位，為連續第7日上升，累計至今升近19%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署淡倉，周三(26日)及周四共錄得約510萬元資金流入。當中熊證佔約450萬元，並除了集中在190至192元收回區域的遠熊外，182元以下收回價，目前已被回收的熊證亦見獲資金留意。好倉方面，認購證及牛證於周三皆獲資金轉向流入。
投資者如看好，牛證方面可留意比亞迪牛證(65555)，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的比亞迪購證(18371)，行使價204.24元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。
高槓桿選擇可留意年期約4個月的比亞迪購證(20361)，行使價219.08元，2021年9月24日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿、低街貨。
投資者如看淡，熊證方面可留意比亞迪熊證(54132)，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
認沽證方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的比亞迪沽證(20218)，行使價149.9元，2021年9月21日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿、低街貨。
吉利汽車於周二(25日)重上19元水平並開始連日上升，當中周四升約0.1%，周五早段繼續上升，再次突破20元水平，高見20.5元。而周二至今則累計升逾6%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金持續部署認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約190萬元。認購證則於周三錄得約150萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見周四資金主要沽出17.5元以下收回價的牛證，並且流入牛證的資金集中在17.5至18元收回區域的產品。
投資者如看好，牛證方面可留意吉汽牛證(64909)，收回價18元，行使價17.5元，換股比率50，槓桿比率7.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的吉汽購證(21201)，行使價22.55元，2021年9月20日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。
高槓桿選擇可留意年期約4個月的吉汽購證(24922)，行使價24.05元，2021年9月20日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低街貨。
吉汽熊證64922，收回價22元，行使價22.5元，換股比率50，槓桿比率7.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
吉汽沽證20222，行使價17.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低街貨。
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