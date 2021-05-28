【瑞通推介】美圑績前偏弱　淡倉見流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登擬提出規模達6萬億美元預算案，道指隔晚收報34,464點，升141點或0.4%。

恒指周四(27日)收報29113點，跌52點或0.2%，盤中曾跌穿29,000點關。期指結算日，恒指周五(28日)早段升逾100點，重上29,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,100萬元，反映投資者稍為看好後市反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

美團競爭對手餓了麼實施試點費率透明化，開打降費補貼戰，加上MSCI指數變動生效，美團面對較大權重攤薄效應影響，拖累其股價周四收跌2.8%於271.8元，回至20天線以下。市場關注美團周五收市後公布的首季業績，券商料期內非國際財務報告準則虧損會擴大至逾31億至53億元人民幣，並聚焦集團就最新業務、監管等指引。美團周五早段反覆偏軟，一度失守270元。周四有逾10億元北水淨賣出美團，是最多北水流出港股。輪證資金流方面，分別有逾770萬元和逾130萬元淨流入其好倉和淡倉。

滙豐控股公布將在美國專注發展環球銀行及財富管理服務，並將透過出售資產和關閉分行網絡，退出美國零售銀行業務，管理層指新美國發展策略更有效滿足客戶需要。滙豐控股周四低開後逐步回升，一度升抵49.5元創52周高，及後沽壓再現，收跌0.3%於48.95元。周五早段靠穩，重返50元以上爭持。周四分別有逾50萬元和近10萬元淨流入其好倉和淡倉。

美國晶片製造商英偉達季績及營收展望均勝預期，加上晶片價格持續上升，刺激中芯國際周四曾飆近6.6%至25.05元，收市維持5.5%升幅，報24.8元，5個交易日累漲近11.5%。周五早段先升後回，25元得而復失。周四有逾3億元北水淨買入中芯。輪證資金流方面，近190萬元淨流入其好倉。

石藥集團今月初以來強勢累漲25.9%，周四更以全日高位12元收市，升2%並創52周高，14日RSI逐步逼近80水平。石藥近日公布的季績勝市場預期，獲多間券商唱好，股份周五早段曾再升逾1%，高見12.16元。周四有逾20萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

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