分析：提防本輪人民幣升勢或近尾聲…

近期人民幣匯率偏強，在岸人民幣及離岸人民幣均續創三年新高，從2019年的低點計已經累升10%以上，這種強勢曾經導致2014年和2018年的升勢逆轉。此外，在岸人民幣的周度相對強弱指標正顯示出一種技術形態，交易員指這可能是調整信號。

外媒報道，周四(27日)中國外匯市場自律機制第七次工作會議在北京召開，會議提到企業要聚焦主業，樹立「風險中性」理念，避免偏離風險中性的「炒匯」行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

該會議認為，當前外匯市場總體平衡。未來，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值。沒有任何人可以準確預測匯率走勢。不論是短期還是中長期，匯率測不準是必然，雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度適合中國國情，應當長期堅持。在這一匯率制度下，匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵銷大宗商品價格上漲影響。關鍵是管理好預期，堅決打擊各種惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為。

報道引述華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，是次會議表達了對人民幣匯率的中長期走向沒有預設方向，不存在中長期升值的政策意圖。至於申萬宏源宏觀團隊則認為，人民幣年內或將延續升值路徑，但升值並非一蹴而就，預計至年底人民幣兌美元升至6.3至6.4附近，年內空間相對有限。

此外，周五(28日)宜關注美國PCE物價指數表現，這個是美國聯儲局較重視的通脹指標。若數據較預期大幅增長，可能助長對聯儲局收緊政策的預期。還有，宜留意6月美國非農就業數據，若指數反彈，美元或展開反彈浪。