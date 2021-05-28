美投資大師：股市將現調整　惟之後可迎來新一輪牛市

外媒引述美股投資大師、Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen周四(27日)表示，美國股市將很快出現回調，但跟接下來會見到企業錄得創紀錄的盈利增長，將為股市下一次的牛市奠定基礎。

Paulsen指出，美股可能會平靜一段期間，之後出現調整，然後市場發現企業盈利高於預期，從而帶動下一輪牛市。基於過去牛市出現的類似調整，他預計短期內可能出現約 10%至15%的回調。

他又認為，標普500指數目前的本益比約為30倍，達歷史高點，但如果出現溫和調整，加上企業盈上升，本益比可能降至18倍，從而為下次牛市奠定基礎。在18倍的本益比之下，市場將突然變得低估，低於自1990年以來的平均水平，屆時市場會走向「重新估值期」。

他又表示，美股過去有過這樣的重新估值期，分別為83年中期至84年中期，93年中期至94年，2004年至2005年，2009年至2010年，這些階段都發生在新一輪牛市的1年前左右。他補充，在每一個重新估值期後，標普500指數都會反彈，遠高於下跌前的水平。